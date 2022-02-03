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Ученые планируют увидеть на марсианских вертолетах огни Святого Эльма

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Jay Friedlander/NASA

Быстро вращающиеся лопасти дронов на Марсе могут вызывать электрические токи в атмосфере, приводящие к голубоватому свечению в сумерках. К такому выводу пришли ученые Космического центра имени Годдарда (США) в статье, опубликованной в журнале Planetary Science Journal.

По их мнению, на Земле эти явления наблюдаются чаще на самолетах и на концах лопастей вертолетов, особенно в пылевых условиях, и носят названия огней Святого Эльма.

«Слабое свечение будет лучше наблюдаться в вечерние часы, когда небо темнее, — пояснил Уильям Фаррел, автор исследования. Экспериментальный вертолет NASA Ingenuity не летает в это время, но будущие дроны смогут летать вечерами».

Ученые рассчитали, что при вращении лопастей дрона они ударяют по пылинкам в атмосфере, особенно вблизи поверхности планеты, в результате чего на лопастях благодаря трибоэлектрическому эффекту накапливается заряд, и вокруг них возникают электрические токи, вызывающие свечение. В будущем эти явления помогут ученым исследовать различные свойства разреженной атмосферы Марса.

Ранее ученые NASA заявляли, что глядя на успехи вертолета Ingenuity, они намерены в будущем отправить на планету более совершенные дроны, способные летать на десятки километров, сверлить и доставлять пробы грунта на Марсе.

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