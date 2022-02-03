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К совместному изучению ДНК редчайшего леопарда приступили в России и Корее

Изучение ДНК дальневосточного леопарда учеными из России и Кореи поможет увеличить его популяцию

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ФГБУ «Дальнеовсточный леопард»

Группа ученых из России и Республики Корея приступили к совместному исследованию ДНК популяции самой редкой крупной кошки на планете Земля — дальневосточного леопарда. Также исследователи займутся генотипом амурского тигра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Цель проекта — вести наблюдение за генетическим состоянием растущих популяций диких кошек. От этого зависит здоровье и благополучие редких и охраняемых животных.

В Корею переданы около 200 образцов ДНК леопардов и тигров, которые были получены из их экскрементов. Они были собраны на юго-западе Приморья за последние два года.

На основе результатов исследования ученые могут разрабатывать более детальные стратегии сохранения леопардов и тигров.

«Чем разнообразнее генофонд, тем выше жизнеспособность как отдельных особей, так и популяции в целом», — указал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. К началу 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей в дикой природе. Создание в России национального парка «Земля леопарда» привело к значительному увеличению популяции.

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