Японские ученые выяснили, от чего зависит появление красного снега

Японские ученые научились прогнозировать феномен красного снега. Статья об этом опубликована в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Красный снег – это редкое явление, наблюдаемое в горах и приполярных областях Земли, вызванное размножением водорослей хламидомонада снежная. В результате снег приобретает розовую окраску. Ученые из Токийского университета выяснили, какие погодные условия влияют на появление этого феномена.

«Важно понять, отчего и когда наступают периоды подобного цветения водорослей, – говорит Юкихико Онума. – Целью нашего исследования было научиться прогнозировать время и место появления этого эффекта на снежном покрове Земли».

Исследователи взяли за основу ранее разработанную модель развития хламидомонады снежной и включили в нее дополнительные факторы, такие как продолжительность снегопадов и световых дней. Оказалось, что предсказания этой модели совпадают с реальными данными о распространении красного снега в 15 различных местах по миру.

Затем ученые включили разработанную модель в симулятор условий на поверхности Земли. «Симуляция предсказала появление зон цветения водорослей ровно там, где они появлялись в реальности, – поясняют ученые. – В ходе симуляции мы узнали, что время цветения водорослей было тесно связано с тем, как долго существовал снежный покров и с тем, в какое время выпадал свежий снег».

Авторы надеются, что включение их разработки в глобальную модель условий на Земле даст лучшее понимание климата нашей планеты.

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