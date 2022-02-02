Получено предупреждение о геомагнитной буре из-за вспышки на Солнце

На 2 февраля эксперты американского Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) спрогнозировали на Земле наступление геомагнитной бури умеренной интенсивности. Об этом сообщается на сайте организации.

Она охарактеризована как G2, и имеет второй уровень интенсивности из пяти возможных.

Как сообщается на сайте NOAA, на солнце произошел выброс солнечной плазмы.

Вспышка была зарегистрирована 29 января. Произошел выброс корональной массы — облака солнечной плазмы. Его скорость по пути к Земле, оценивается в 662 км/сек, уточняется в сообщении.

Ученые не исключают, что вероятность геомагнитной бури может сохраниться и 3 февраля, но меньшей интенсивности.

Во второй половине декабря прогнозировались три геомагнитные бури на Земле.