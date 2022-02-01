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В Киргизии нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке

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chinaincentralasia.com

Группа исследователей из России и Китая обнаружила в длинноножковом весеннике, произрастающем в Киргизии, набор из нескольких молекул, который обладает очень мощными антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. Статья опубликована в журнале IJMS.

«В отличие от остальных групп соединений, которые часто встречаются в растительном мире и достаточно хорошо изучены, хромоны и кумарины имеют ограниченное распространение и небезынтересны для фармакологии», — считает старший научный сотрудник Томского государственного университета Андрей Эрнст. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу РНФ.

Эксперт указал, что кумарины из длинноножкового весенника показывают антиоксидантную и противоопухолевую активность.

Российские ученые пытаются найти лекарства от рака в растительных соединениях. Так, было обнаружено, что вещества в молочае можно использовать для борьбы с самыми агрессивными формами рака прямой кишки. Были найдены также противораковые компоненты в таволге и пихте, петрушке и укропе.

Сразу несколько противораковых молекул найдены в листьях длинноножкового весенника (Eranthis longistipitata). Это цветковое растение растет в степях Киргизии и относится к семейству лютиковых.

Ранее исследователи выяснили, что тихоокеанские красные водоросли содержат сахара-каррагинаны, которые могут соединяться с частицами вируса иммунодефицита человека и мешать ему проникать в иммунные клетки.

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