Старт ракеты SpaceX Falcon-9 с итальянским спутником вновь перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed вновь перенесен из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Информация об отмене запуска с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди появилась за несколько минут до старта. 28 января запуск уже переносился из-за непогоды

Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.

Сообщалось, что в 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск ракет, установив для себя новый рекорд. В этом году компания попытается превзойти этот результат и провести 52 коммерческие миссии.

Ранее SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.