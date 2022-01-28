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Большое количество мессенджеров привело пользователей к потере связи с друзьями

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Чем больше мессенджеров люди устанавливают на телефон, тем больше рискуют потерять связь с друзьями, выяснили специалисты британской аналитической компании YouGov. Подробнее об этом рассказывается в пресс-релизе на портале Teiss.

Путаница в приложениях для переписки приводит к тому, что пользователи забывают, в каком из них с кем общались, кто из друзей каким приложением пользуется, и в итоге с трудом поддерживают беседы. Из 1966 опрошенных британцев каждый четвертый признался, что сталкивается с подобной проблемой. 23% из них страдали от путаницы, когда у них стояло всего два приложения для переписки, 38% — при использовании трех приложений. Нарушение социальных связей из-за путаницы наблюдалось почти у половины тех, кто использовал пять и более мессенджеров.

«Наличие пяти или шести различных приложений для обмена сообщениями добавляет стресса в нашу напряженную жизнь, — отмечают исследователи. — У людей слишком много входящих сигналов, с которыми они не могут справиться. Это раздражает, когда приходится проверять несколько приложений и перескакивать между ними, чтобы написать сообщение разным собеседникам».

Более трети активных пользователей мессенджеров сообщили, что пропустили вечер с друзьями или важное событие из-за незамеченного вовремя сообщения. Двое из пяти систематически забывали ответить собеседникам, которые тоже пользовались разными мессенджерами. Связь с кем-то из друзей в итоге терял каждый десятый.

При этом только 9% из тех, кто пользовался лишь одним приложением, забывали кому-то ответить, а 6% пропускали мероприятия.

Интересно, что у молодых людей проблемы с использованием нескольких мессенджеров встречались гораздо чаще, чем у людей старше 55 лет.

Для того, чтобы избежать такого рассеивания внимания, можно использовать агрегаторы мессенджеров, позволяющие отслеживать сообщения со всех платформ в одном приложении.

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