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Ученые объяснили различия в облаках в разных полушариях Земли

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World Press Photo

Новое исследование, проведенное международной группой ученых из Германии, Чили и с Кипра, позволило объяснить давно наблюдаемые различия в поведении слоистых облаков в разных земных полушариях. Выяснилось, что на их поведение решающее влияние оказывают восходящие потоки теплого воздуха, которые собственно и приводят к конденсации и образованию облачности. В Южном полушарии облака иные по форме и обладают существенно меньшей отражающей способностью по сравнению с облачностью в Северном полушарии. Статья об этом опубликована в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

В исследовании использовались трехлетние данные за 2018–2021 годы, собранные в рамках проекта DACAPO-PESO. Концентрация ледяных кристаллов в облаках оценивалась с помощью инфракрасного лазерного лидара, мониторинг облаков проводился радаром микроволнового диапазона. Полученные данные охватывают окрестности Лейпцига в Германии, Лимассола на Кипре и Пунта-Аренаса в Чили — в последнем случае это был самый обширный набор данных по аэрозолям, облакам и осадкам, когда-либо собираемый в этом регионе.

Большая часть Южного полушария приходится не на сушу, а на океан, поэтому воздух здесь в целом чище, в нем меньше аэрозольных частиц, вокруг которых могут формироваться облачные капельки и кристаллы, образующие более яркие облака. «Облака в средних широтах Южного полушария содержат гораздо меньше ледяных кристаллов и больше жидкой воды при одних и тех же температурах, — объясняет один из авторов работы, немецкий метеоролог Патрик Зайферт из Института тропосферных исследований Ассоциации Лейбница в Лейпциге. — Это означает, что они оказывают иное влияние на проходящий сквозь них солнечный свет, а также на тепловое излучение, испускаемое с поверхности Земли, чем на севере».

Исследование показало, что различия были наиболее выражены в свободной тропосфере на больших высотах, где на воздушные слои меньше влияют местные загрязнения. При температурах от –24°C до –8°C облака над Пунта-Аренасом образовывали лед в среднем на 10–40% реже, чем облака над Лейпцигом.

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