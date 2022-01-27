Одомашнивание уменьшило мозг кошек

Мозг домашних кошек за последние 10 тыс. лет уменьшился в процессе одомашнивания, выяснили ученые из Венского университета при помощи специалистов Национального музея Шотландии. Свои выводы они изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи сравнили черепа 19 степных котов Felis lybica, от которых около 10 тыс. лет назад отделились современные домашние кошки, 20 черепов диких лесных котов Felis silvestris и 28 черепов обычных домашних кошек, а также черепа 36 метисов лесных и домашних кошек.

«Наши данные показывают, что домашние кошки действительно имеют меньший объем черепа и, соответственно, меньший мозг по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек, африканскими дикими кошками, что подтверждает более ранние результаты», — пишут исследователи.

Мозг метисов, исходя из размеров черепа, был больше, чем у домашних кошек, но меньше, чем у диких.

Важным фактором естественного отбора при одомашнивании была возможность приручить кошку, что привело к появлению большего числа кошек с пониженным количеством клеток нервного гребня, связанных с возбудимостью и страхом, считают исследователи. Это, в свою очередь, могло привести к изменениям в реакции на стресс, размере мозга и, в целом, строении тела.

Тенденция к уменьшению мозга в процессе одомашнивания наблюдается также у собак, овец, кроликов. Необходимо собрать данные о большем количестве животных, чтобы понять, что именно происходит с мозгом и какие его отделы могут затрагиваться. Кроме того, важно использовать не только черепа современных родственных видов, но и останки животных, живших десятки тысяч лет назад.