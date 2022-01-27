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Ученые нашли самое ранее описание шаровой молнии

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Cambridge/Trinity College

Старейшее в Англии и одно из наиболее ранних в мире описание шаровой молнии обнаружили в трудах монаха исследователи из Даремского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Weather.

Монах-бенедиктинец Гервасий Кентерберийский вел записи в основном о событиях в монастыре Крайстчерч и действиях короля и знати, но также нередко описывал природные явления. В своей рукописи «Хроника правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I» Гервасий писал, что 7 июня 1195 «чудесное знамение сошло недалеко от Лондона». По его словам, появилось темное плотное облако, из которого появилась белая субстанция, которая приобрела сферическую форму и огненным шаром опустилась к реке.

«Шаровая молния — это редкое погодное явление, которое до сих пор не изучено, — говорит профессор физики Брайан Таннер. — Описание Гервасия белого вещества, выходящего из темного облака, падающего в виде вращающейся огненной сферы, а затем двигающегося горизонтально, очень похоже на исторические и современные описания шаровых молний».

До сих пор самое раннее сообщение о шаровой молнии в Англии относилось к 1638 году — тогда она, по рассказам очевидцев, появилась во время грозы в церкви деревушки Уидеком-ин-те-Мур графства Девон.

Исследователи изучили также и другие записи Гервасия, например, о затмениях, чтобы убедиться, что его описания достаточно достоверны.

Шаровая молния, согласно свидетельствам очевидцев, обычно имеет диаметр около 25 см, существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории. Несмотря на немалое количество сообщений о наблюдениях, до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется — некоторые теории вообще объясняют увиденное массовыми галлюцинациями. Разработать установку, способную воспроизвести шаровую молнию в лабораторных условиях, пока что тоже не удалось.

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