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Астрономы сфотографировали телескоп James Web в 1,4 млн км от Земли

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Gianluca Masi/The Virtual Telescope Project

Роботизированная система наземных телескопов Virtual Telescope Project в Риме сумела запечатлеть космический телескоп James Webb в тот момент, когда он достиг пункта своего назначения в точке Лагранжа L2 системы Земля — Солнце, находящейся примерно в 1,4 млн км от земных наблюдателей в стороне, противоположной от Солнца. Об этом говорится в заявлении менеджера проекта Джанлука Маси.

«Наш автоматический телескоп отслеживал видимое движение космического телескопа James Web, который отмечен в центре снимка», — заявил Маси.

James Web на фотографии виден как крошечное белое пятнышко. Изображение получено с помощью 17-дюймового телескопа PlaneWave на пятиминутной экспозиции. Космическая обсерватория находится в чаше ковша созвездия Большой Медведицы, в принципе ее можно разглядеть с Земли в мощный бинокль или любительский телескоп, если только знать, где искать. Свет отражается от солнцезащитного экрана обсерватории, при этом он создает достаточно яркую точку, чтобы ее можно было разглядеть даже в слабую оптику.

Телескоп James Webb был запущен с Земли 25 декабря на ракете-носителе Arian 5, с тех пор в космосе происходило постепенное развертывание его инструментов и приспособлений.

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