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Названы сроки разработки разгонного блока для «Союз-5»

Новый разгонный блок «Фрегат-СБУ» будет готов к полету в конце 2025 года

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В конце 2025 года к запуску будет готов перспективный разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ», созданный для новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина, которая выступает разработчиком блока ракеты.

Разработка конструкторской документации и наземная экспериментальная отработка РБ «Фрегат-СБУ» запланированы в 2022–2025 годах, добавили в НПО.

На данный момент уже выполнено эскизное проектирование разгонного блока. Необходимость этой разработки вызваны тем, что топлива «Фрегата-СБ» недостаточно для реализации потенциала «Союза-5».

У «Фрегат-СБУ» будет увеличенный размер сбрасываемого блока баков, что позволит использовать в два раза больше топлива (шесть литров вместо трех).

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил в Telegram, представив фото «двусторонней» ракеты-носителя «Союз».

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала 5 декабря с космодрома Куру во французской Гвиане.

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