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Ученые рассказали, с каким весом пить алкоголь опаснее всего

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Алкоголики с недостаточным весом преждевременно умирают еще чаще, чем алкоголики с весом избыточным, выяснили специалисты из Пенсильванского университета и других исследовательских центров США. Об этом они рассказали в статье в журнале Drug and Alcohol Dependence.

Исследователи проанализировали сведения о более чем 200 тыс. американцев в возрасте 35-85 лет, собранные в 2001-2011 годах. Разделив их на группы в зависимости от массы тела, ученые сравнили смертность между ними. По сравнению с умеренно пьющими людьми с нормальным весом, алкоголики с избыточным весом рисковали умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и остальных причин лишь на 16% чаще. У алкоголиков с недостаточным весом (ИМТ менее 18,5) риски повышались в 2,5 раза.

«Мы ожидали увидеть связь между ожирением и смертностью, связанной с алкоголизмом, и были удивлены тем, что эта связь была особенно выражена у злоупотребляющих алкоголем людей с недостаточным весом», — отмечают авторы работы.

Возможно, риски обусловлены нехваткой питательных веществ или более выраженным токсическим действием алкоголя — точные причины еще предстоит выяснить. Пока же врачам, да и самим потребителям алкоголя стоит иметь в виду, что недостаточный вес может оказаться куда опаснее ожирения.

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