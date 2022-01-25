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Телескоп «Джеймс Уэбб» вышел на рабочую орбиту, достигнув второй точки Лагранжа

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ESA/CNES/Arianespace

Почти за месяц новейший телескоп «Джеймс Уэбб» добрался до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля. Таким образом он вышел на рабочую орбиту вокруг нее. Об этом сообщает NASA.

В заявлении, опубликованном на сайте американского космического агентства, говорится: «Двадцать четвертого января 2022 года в 14:00 (22:00 мск) телескоп «Джеймс Уэбб» включил свои двигатели на 297 секунд, чтобы совершить финальную коррекцию курса».

Также сообщается, что вторая точка Лагранжа, находится примерно в миллионе миль от Земли (1,6 млн км).

Летающая обсерватория за первый месяц своего путешествия успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и «тепловой щит».

Ранее сообщалось, что в Twitter космического телескопа «Джеймс Уэбб» процитировали песню Кэти Перри.

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