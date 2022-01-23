Рогозин заявил, что «Роскосмос» разместил заказ на тысячи двигателей для спутников

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация разместила на производстве «Факел» заказ на тысячи двигателей для спутников, сообщает РИА «Новости».

«Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии «Факел», и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников», — заявил Рогозин.

Он отметил, что в ближайшие три-четыре года может наступить дефицит пусковых мощностей.

Предприятие «Факел» является одним из мировых лидеров двигателей для космических спутников — в первую очередь, плазменных. Двигатели от «Факела» стоят на спутниках связи OneWeb, которые являются конкурентами для спутников Starlink от Илона Маска.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту.