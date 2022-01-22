Рогозин назвал «опасным прецедентом» отказ США в визе российскому космонавту

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает «опасным прецедентом» отказ США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу для поездки на тренировки.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона без объяснения причин отказалась выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Джонсона. После этого Рогозин заявил, что направит главе NASA запрос по этому инциденту.