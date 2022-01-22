Биолог заявил, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с «уханьским» вирусом

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с первоначальным «уханьским» вариантом вируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалист пояснил, что коронавирус покрыт «шипами» (S-белками), которые помогают ему закрепляться и проникать внутрь клеток. Как правило связываясь с антителами, белок перестает быть активным, и вирус не может попасть в клетку.

«Омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок, а из них больше десяти — на «фрагмент-хищник», которым вирус взаимодействует с «клеткой-жертвой». Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций «прячет» S-белок «омикрона» от антител», — заявил Тоневицкий.

Это объясняет, почему инкубационный период у «омикрона» сократился до трех суток, а сам вирус, как правило, перестал «спускаться» в легкие и предпочитает атаковать верхние дыхательные пути.

Ранее инфекционист назвал возможные сроки завершения пандемии.