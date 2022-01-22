Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия не закончится 08:18
В ВМС Германии усомнились в возможном возвращении Крыма Украине 08:15
Капризов обошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ 08:10
На шахте «Комсомолец» в Кузбассе проводится эвакуация 08:04
В США заявили, что Россия не станет отключать газ Европе в случае введения... 07:52
Зюганов объвинил Министерство спорта Украины в русофобии 07:43
Жулин назвал количество медалей, которое завоюют российские фигуристы на Олимпиаде 07:37
На Украину поступила партия летального оружия от США 07:36
США отказали в визе российскому космонавту, планировавшему тренировку в центре... 07:32
Тарпищев рассказал, почему Рублев является фаворитом в матче против Чилича... 07:29

Биолог заявил, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с «уханьским» вирусом

Биолог Тоневицкий объяснил, почему у «омикрона» короткий инкубационный период

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Toby Melville/Reuters

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с первоначальным «уханьским» вариантом вируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалист пояснил, что коронавирус покрыт «шипами» (S-белками), которые помогают ему закрепляться и проникать внутрь клеток. Как правило связываясь с антителами, белок перестает быть активным, и вирус не может попасть в клетку.

«Омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок, а из них больше десяти — на «фрагмент-хищник», которым вирус взаимодействует с «клеткой-жертвой». Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций «прячет» S-белок «омикрона» от антител», — заявил Тоневицкий.

Это объясняет, почему инкубационный период у «омикрона» сократился до трех суток, а сам вирус, как правило, перестал «спускаться» в легкие и предпочитает атаковать верхние дыхательные пути.

Ранее инфекционист назвал возможные сроки завершения пандемии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть