Ученые назвали растение для спасения человечества в случае катастрофы

Ученые выяснили, что бананоподобное растение энсета, которое распространено в Эфиопии, может спасти человечество в условиях глобальной катастрофы, сообщает «Би-би-си».

Согласно новому исследованию британских и эфиопских ученых, бананоподобная культура может накормить более 100 млн человек в условиях потепления, однако сейчас «ложный банан» малоизвестен за пределами Эфиопии. Там некоторых частей растения делают кашу и хлеб.Плоды растения несъедобны, но крахмалистые стебли и корни можно использовать в пищу после обработки.

«Эта культура может сыграть действительно важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития», — сказал доктор Вендавек Абебе из Университета Хавасса в Эфиопии.

Доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании заявил, что можно посадить энсету его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай.

Ранее ученый предупредил, что человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на Земле повысится больше, чем на полтора градуса