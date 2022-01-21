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Ученые назвали факторы риска развития затяжного COVID-19

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Факторы, позволяющие предсказать затяжное течение COVID-19, обнаружила команда исследователей при участии специалистов Стэнфордского университета. Детали они изложили в статье в журнале Cell.

До 40% перенесших COVID-19 страдают от затянувшихся на месяцы после выздоровления усталости, потери вкуса и обоняния, нарушений мышления и других симптомов. Исследователи использовали образцы крови 309 пациентов с COVID-19, взятые на разных этапах заболевания. Как выяснилось, ранние изменения вирусной нагрузки были тесно связаны с высоким риском развития затяжного COVID-19. Также долговременные симптомы наблюдались у пациентов с вирусом Эпштейна-Барр — возможно, из-за его влияния на работу иммунитета. Еще одним фактором риска был высокий уровень аутоантител на момент постановки диагноза — они были связаны со снижением уровня антител с COVID-19.

«Многие пациенты с высоким уровнем аутоантител одновременно имеют низкий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, и это делает их более восприимчивыми к инфекции», — поясняют авторы работы.

Кроме того, затяжной COVID-19 чаще наблюдался у пациентов с диабетом 2 типа.

Все эти факторы можно выявить еще на начальных этапах заболевания, отмечают исследователи. Это позволяет заранее спрогнозировать возможную вероятность развития долговременных симптомов и спланировать стратегию лечения.

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