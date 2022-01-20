Кофе оказался способен защитить от рака матки

Употребление кофе может снижать риск развития рака эндометрия — внутреннего слоя матки, выяснили исследователи из Китайской академии медицинских наук. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.

Ученые проанализировали 24 исследования, посвященных употреблению кофе, в которых также сообщалось об употреблении кофе. Всего в работах рассматривались медицинские данные 699 тыс. человек, рак эндометрия развился у 9833 женщин. Критерии потребления кофе в работах несколько различались, но, в целом, те женщины, которые пили больше всего кофе, страдали от рака эндометрия на 29% реже, чем те, кто пил его меньше всех или вообще не пил. Способ приготовления кофе роли не играл.

Результаты согласуются с более ранними данными, показывавшими, что потребление кофе снижает риск развития рака в целом. Однако конкретные механизмы, обуславливающие противораковые свойства кофе, еще предстоит изучить.