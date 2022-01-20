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Врачи назвали боль в половом члене осложнением COVID-19

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Одним из последствий COVID-19 может быть боль в пенисе, предупреждают врачи из Иранского университета медицинских наук. Случай пациента, пострадавшего от тромбоза вен полового члена, они описали в статье в журнале Clinical Case Reports.

41-летний иранец на протяжении трех дней страдал от боли в половом члене, пока не решил обратиться к урологу. Боль появилась после эрекции, никаких травм, которые могли бы ее объяснить, мужчина не получал. Однако за три недели до появления боли у пациента был диагностирован COVID-19. Симптомы были легкими — кашель, небольшая температура, усталость. Никаких лекарств мужчина не принимал.

Осмотр выявил тромбоз дорсальной вены полового члена, которая проходит по всей его длине в верхней части. Ультразвуковое исследование показало, что примерно на середине вена оказалась перекрыта тромбом.

Врачи назначили мужчине разжижающие кровь препараты. Вскоре боль прошла.

«Через два месяца после начала лечения симптомы у пациента полностью исчезли, у него больше не было боли в пенисе во время эрекции», — пишут врачи.

Однако мужчина по-прежнему испытывал небольшую боль при надавливании на место сгустка крови.

Тромбозы встречаются в основном у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Однако, по-видимому, болезнь способна привести к нарушениям свертываемости и при легком течении. Перенесшим COVID-19 стоит внимательнее относиться к подобным симптомам — отрыв тромба может привести к легочной эмболии и другим опасным для жизни состояниям.

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