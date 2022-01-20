Японские ученые оценили течение COVID-19 у курильщиков

Ученые Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии выяснили, что риск более тяжелого заражения коронавирусом выше как у мужчин, так и у женщин, которые ранее курили. Об этом сообщает NHK.

Исследователи проанализировали данные около 17,6 тыс. инфицированных в возрасте от 20 до 80 лет и госпитализированных до февраля прошлого года. По данным ученых, риск тяжелых последствий, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин с историей курения и в 1,94 раза больше у женщин.

«С другой стороны, для тех, кто курит в настоящее время, риск обострения статистически значимо не отличался, но риск может увеличиться в будущем», — говорится в заявлении исследовательской группы.

Ранее медик предупредил, что заражение «омикроном» не защитит от других штаммов коронавируса. По его словам, переболев, пациент получит четыре недели иммунитета максимум. Вакцинация остается самой надежной защитой от COVID-19, заключил врач.