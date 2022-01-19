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Появилось видео пролета потенциально опасного астероида рядом с Землей

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Depositphotos

Федеральное космическое агентство «Роскосмос» опубликовало кадры пролета потенциально опасного астероида 7482 (1994 PC1). Видео доступно на странице «Роскосмоса» в Instagram.

Кадры были получены телескопом Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию.

Отмечается, что 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от Земли. Это почти в 5 раз дальше Луны, пояснили в космическом агентстве.

«В отличие от нашумевшего фильма, мы призываем посмотреть наверх! Там интересно!» — говорится в сообщении «Роскосмоса».

РС1 был обнаружен еще в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом.

Ранее сообщалось, что в середине ноября 2021 года около Земли пролетит потенциально опасный астероид 2004 UE. Об этом сказано на сайте одного из подразделений NASA. По данным американского агентства, речь идет о небесном теле размером от 170 до 380 метров в диаметре. Ожидается, что на минимальное расстояние к земному шару оно приблизится 13 ноября. Астероид пролетит от планеты более чем в 4 млн км — это более 11 дистанций от Земли до Луны.

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