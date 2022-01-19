Психологи выяснили, какие фото публикуют ищущие серьезных отношений мужчины

Мужчины, настроенные на длительные отношения, чаще сообщают на сайтах знакомств о наличии детей и собак и выкладывают их фото, выяснили специалисты из Университета Святой Марии в Канаде. Об этом они рассказали в статье в журнале Evolutionary Psychological Science.

Исследователи изучили мужские и женские аккаунты на популярной канадской платформе для онлайн-знакомств. Рассортировав пользователей в зависимости от того, какой тип отношений те искали (краткосрочные или длительные), исследователи проанализировали их фотографии и личную информацию.

Мужчины, искавшие длительных отношений, чаще остальных сообщали о наличии детей и собак либо публиковали фотографии с ними. Женщины тоже сообщали о наличии детей, но не настолько часто.

Живые существа, которые находятся на попечении мужчины, очевидно, должны показать, что он способен обеспечить заботой и будущую партнершу, полагают исследователи. Кроме того, дети и собаки требуют больших финансовых вложений, поэтому сигнализируют о материальном статусе мужчины.

Впрочем, выводы делались на основании той информации, которую сообщали сами пользователи, и неизвестно, насколько они были честны, отмечают авторы работы. Кроме того, в исследовании рассматривались в основном молодые люди, и представители других возрастных категорий, возможно, придают подобной информации иное значение.