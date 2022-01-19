Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков рассказал о ситуации с ответом России по мерам безопасности 13:23
Китайскую копию Nissan Navara начнут продавать в России 13:20
Российский теннисист сыграет с Надалем на Australian Open 13:16
Размер ипотеки в России за 2021 год вырос на четверть 13:16
На Украину прибыли гранатометы из Великобритании 13:15
Телеведущий накричал на антипрививочников в прямом эфире 13:14
Водитель Tesla предстанет перед судом за смертельное ДТП по вине автопилота 13:13
Песков озвучил позицию Кремля по ситуации с кражей коллекции скифского золота 13:12
Песков заявил, что «Северный поток — 2» невозможно отключить 13:12
Блинкен заявил, что США хотят мира на Украине 13:05

Психологи выяснили, какие фото публикуют ищущие серьезных отношений мужчины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Мужчины, настроенные на длительные отношения, чаще сообщают на сайтах знакомств о наличии детей и собак и выкладывают их фото, выяснили специалисты из Университета Святой Марии в Канаде. Об этом они рассказали в статье в журнале Evolutionary Psychological Science.

Исследователи изучили мужские и женские аккаунты на популярной канадской платформе для онлайн-знакомств. Рассортировав пользователей в зависимости от того, какой тип отношений те искали (краткосрочные или длительные), исследователи проанализировали их фотографии и личную информацию.

Мужчины, искавшие длительных отношений, чаще остальных сообщали о наличии детей и собак либо публиковали фотографии с ними. Женщины тоже сообщали о наличии детей, но не настолько часто.

Живые существа, которые находятся на попечении мужчины, очевидно, должны показать, что он способен обеспечить заботой и будущую партнершу, полагают исследователи. Кроме того, дети и собаки требуют больших финансовых вложений, поэтому сигнализируют о материальном статусе мужчины.

Впрочем, выводы делались на основании той информации, которую сообщали сами пользователи, и неизвестно, насколько они были честны, отмечают авторы работы. Кроме того, в исследовании рассматривались в основном молодые люди, и представители других возрастных категорий, возможно, придают подобной информации иное значение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть