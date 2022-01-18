SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink

В связи с неблагоприятными погодными условиями SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

«С более благоприятными погодными условиями для старта и восстановления ракеты-носителя теперь ориентируемся на вторник, 18 января, в 19:04. ET для запуска Falcon 9 со спутниками Starlink», — говорится в сообщении.

7 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 49 микроспутниками Starlink. Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, произошел в 16.49 по времени восточного побережья США (00.49 мск 7 января).

В декабре компания отложила запуск разгонного блока Sherpa-LTC из-за протечки в двигательной системе. Запуск был запланирован на середину января, в ходе него SpaceX планировала отправить в космос несколько полезных нагрузок. Разгонный блок Sherpa-LTC должен был стать ее частью, и вывести на орбиты 10 кубсатов. Однако сам полет все равно состоится, в ходе него в космос отправятся три более крупных радиолокационных спутника, поскольку они прикреплены к ракете Falcon 9 независимо от Sherpa-LTC.