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Бинты из кожи космонавтов создадут на МКС

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NASA

Космонавты Международной космической станции (МКС) протестируют устройство Bioprint FirstAid, которое может изготавливать органические бинты. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Данная система предназначена для создания бинтов на борту МКС. Bioprint FirstAid печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и специальных биологических чернил. В результате смешивания компонентов образуется напоминающее гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам ученых, бинты и другие средства для перевязки ран могут не давать необходимого результата при отсутствии гравитации. Однако новый биопринтер работает вручную, ему не нужна зарядка.

«Использование биопечати для реконструкции кожи после ожогов – одно из направлений, которое развивается в последние годы», – отметили в NASA.

В пробном прототипе не будет настоящих клеток кожи. Но космонавты смогут испытать удобство изготовления материала и прочность созданных органических бинтов.

«Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой», – указали специалисты.

На основании эксперимента будет оценена эффективность нового способа заживления ран.

Bioprint FirstAid был доставлен на МКС на корабле SpaceX в конце 2021 года.

Ранее в Британии прошла первая в мире операция по установке глазного протеза, напечатанного на 3D-принтере.

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