В США прооперировали мужчину, наполнившего уретру монтажной пеной

Американец во время секса наполнил уретру монтажной пеной и потерял возможность вести половую жизнь. Подробнее случай врачи из Медицинского центра штата Пенсильвания описали в статье в журнале Urology Case Reports.

45-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на затрудненное мочеиспускание и кровь в моче. Мужчина страдал от эректильной дисфункции и пытался бороться с ней, вводя в уретру различные предметы. По его словам, за три недели до обращения к врачам его партнерша ввела ему в уретру трубку баллона с монтажной пеной, а затем непреднамеренно выдавила немного пены внутрь.

КТ показала в мочевом пузыре инородное тело размерами 10,7 х 4,3 х 6 см. Также инородный материал шириной до 1,6 см присутствовал и в уретре.

Врачи попытались достать пену через уретру, но разросшаяся за это время рубцовая ткань надежно удерживала пену на месте. Чтобы извлечь ее, врачам пришлось сделать разрез между мошонкой и анусом. Восстановительный период прошел без осложнений, но на реконструкцию уретры мужчина может рассчитывать только после психиатрической экспертизы — люди с шизофренией и другими психическими заболеваниями склонны помещать инородные предметы в половые органы, и при отсутствии соответствующей терапии возможны рецидивы, которые сведут на нет все усилия хирургов. До этих пор, по-видимому, о половой жизни ему придется забыть.

Введение инородных предметов в уретру для поддержания эрекции встречается нередко, отмечают врачи, но эта практика опасна и для самих мужчин, и для тех, с кем они занимаются сексом. В случае проблем с эрекцией лучше обратиться к специалисту. Врачам же стоит относиться к пациентам с участием и пониманием, иначе в случае полученных подобным образом травм они могут из-за стыда затягивать с обращением, ставя под угрозу свое здоровье.