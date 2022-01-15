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В России придумали новый способ выявления патогенной кишечной палочки

Российские физики создали алгоритм, выявляющий патогенную кишечную палочку по движению

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Global Look Press

Физики из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН написали программу, которая обнаруживает патогенную кишечную палочку по различиям в движении с непатогенной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

«Проанализировав характер движения отдельных бактерий и применив для его описания разработанные в ОИВТ РАН программы для изучения движения активных частиц, ученые математически описали различия в характеристиках движения патогенных и непатогенных кишечных палочек», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что ранее считалось что характер движения бактерии не зависит от ее способности заражать клетки человеческого организма, а определяется строением, длиной и количеством жгутиков.

Авторы планируют создать на основе программы экспресс-тесты, которые позволят буквально за минуту выявлять патогенные палочки. Кроме того, по изменениям траектории движения микроорганизмов можно определить их чувствительность к антибиотикам.

Исследование было проведено совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Ранее Роскачество обнаружило в отечественных паштетах из мяса и печени кишечную палочку и клостридии.

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