Гляциологи объяснили, как можно спасти ледник «Судного дня»

Джон Мур, гляциолог и профессор Арктического центра Лапландского университета в Финляндии, считает, что единственный способ предотвратить скорое и неизбежное обрушение гигантского ледника Туэйтс в Западной Антарктиде — это физически стабилизировать его ледяные щиты, пишет издание MIT Technology Review.

Это можно сделать несколькими способами, которые Мур называет «геоинженерией ледников», например путем намыва обширных подводных берм-насыпей вдоль морского побережья перед ледником, чтобы исключить дальнейшее омывание морской водой выступающего плавающего «языка» ледника. Еще один вариант — насыпание на подступах к леднику искусственных островов, затрудняющих доступ теплых вод, и, наконец, бурение и закрепление отдельных частей ледника. Все это, правда, потребует затрат в миллиарды долларов.

Исследователи из канадского Университета Британской Колумбии в качестве альтернативы рассматривают также вариант создания неких завес, закрепленных на морском дне. Это будут плавучие гибкие листы из геотекстиля, которые смогут удерживать и перенаправлять теплую воду. Наконец, менее затратные подходы подразумевают размещение отражающего или изолирующего материала над отдельными частями ледника; строительство ограждений для удержания снега, который в противном случае сдувало бы в океан; применение различных методов для высушивания ложа под ледником, удаление из-под него воды, которая действует как смазка, — таким образом предполагается замедлить сползание ледника в море.

Помимо строительства искусственных опор в рамках полярных мегапроектов, можно также сосредоточиться на создании особых структур, которые подтолкнут саму природу к восстановлению существующих ледников. Исследователи считают, что если это сработает, то потенциально может сохранить важнейшие ледяные щиты еще на несколько столетий, выиграв тем самым человечеству время для сокращения выбросов углерода и стабилизации климата.

В декабре прошлого года американские ученые из Университета штата Орегон выяснили, что ледник Туэйтса, получивший наименование ледника «Судного дня», может потерять устойчивость и разрушиться всего за пять лет. Эксперты считают, что обрушение ледника «Судного дня» может привести к повышению глобального уровня моря на 0,6 м. Это вызовет своего рода цепную реакцию: все большее количество возвышающихся над морем ледяных утесов станут подвергаться воздействию воды, ломаться и обрушиваться. И даже если весь мир немедленно остановит все выбросы парниковых газов, вызывающие изменение климата и нагревание воды под шельфовыми ледниками, это уже не будет способствовать его стабилизации без дополнительных геоинженерных усилий.