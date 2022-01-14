Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Сахалине шторм разрушил участок федеральной трассы 15:33
«Инопланетные» песчаные фигуры на пляже удивили пользователей 15:31
Обвиненный в коррупции начальник радиотехнических войск ВКС России снят... 15:27
Курс евро впервые с июля 2021 года поднялся выше 88 рублей 15:23
Самедов рассказал о проблемах из-за национальности: могли под поезд сбросить 15:20
В Армении планируют установить статую Христа выше, чем в Рио-де-Жанейро 15:19
На Марсе обнаружили катящиеся по склону валуны 15:18
Tesla разрешила одну криптовалюту для платежей 15:17
В Польше назвали «капризом» желание избавиться от российского газа 15:13
Вдова Задорнова впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга 15:09

Ученые нашли средство от агрессивного рассеянного склероза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lindsey Wasson/Reuters

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин может быть эффективен против рассеянного склероза, сообщают специалисты из Университета Калгари в Канаде. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Annals of Neurology.

Прогрессирующий рассеянный склероз — наиболее тяжелая форма рассеянного склероза, с которой сталкиваются до 15% пациентов. Замедлить ее развитие и избежать инвалидности крайне проблематично. В поисках средства, способного помочь больным, ученые испытали в том числе и гидроксихлорохин, часто применяемый при аутоиммунных и ревматологических заболеваниях. На протяжении 18 месяцев его принимали 35 добровольцев с прогрессирующим рассеянным склерозом. По прогнозам исследователей, минимум 40% участников, или 14 человек, за этот срок должны были пострадать от значительного ухудшения ходьбы. Однако ухудшение наступило лишь у восьми участников.

«Для первичного прогрессирующего рассеянного склероза не существует хорошего лечения, способного остановить или обратить вспять развитие болезни, — отмечают авторы работы. — Наши результаты предварительно успешны, но нуждаются в дальнейших исследованиях».

Исследование проводилось на небольшой выборке и без контрольной группы, так что говорить о прорыве пока рано, поясняют ученые. Однако дальнейшее изучение гидроксихлорохина в качестве средства, замедляющего развитие рассеянного склероза, возможно, в ближайшем будущем позволит облегчить жизнь тысячам людей по всему миру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть