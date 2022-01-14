Ученые нашли средство от агрессивного рассеянного склероза

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин может быть эффективен против рассеянного склероза, сообщают специалисты из Университета Калгари в Канаде. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Annals of Neurology.

Прогрессирующий рассеянный склероз — наиболее тяжелая форма рассеянного склероза, с которой сталкиваются до 15% пациентов. Замедлить ее развитие и избежать инвалидности крайне проблематично. В поисках средства, способного помочь больным, ученые испытали в том числе и гидроксихлорохин, часто применяемый при аутоиммунных и ревматологических заболеваниях. На протяжении 18 месяцев его принимали 35 добровольцев с прогрессирующим рассеянным склерозом. По прогнозам исследователей, минимум 40% участников, или 14 человек, за этот срок должны были пострадать от значительного ухудшения ходьбы. Однако ухудшение наступило лишь у восьми участников.

«Для первичного прогрессирующего рассеянного склероза не существует хорошего лечения, способного остановить или обратить вспять развитие болезни, — отмечают авторы работы. — Наши результаты предварительно успешны, но нуждаются в дальнейших исследованиях».

Исследование проводилось на небольшой выборке и без контрольной группы, так что говорить о прорыве пока рано, поясняют ученые. Однако дальнейшее изучение гидроксихлорохина в качестве средства, замедляющего развитие рассеянного склероза, возможно, в ближайшем будущем позволит облегчить жизнь тысячам людей по всему миру.