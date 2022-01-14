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Ученые впервые пересадили стволовые клетки в спинной мозг для лечения паралича

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Depositphotos

Первую в мире операцию по имплантации в спинной мозг перепрограммированных стволовых клеток провели японские ученые из Университета Кейо, сообщает канал France 24. Исследователи надеются, что в будущем это позволит бороться с параличом, вызванным травмами спинного мозга.

Серьезные травмы спинного мозга становятся причиной неизлечимого паралича. Исследователи хотели выяснить, можно ли для лечения травм использовать индуцированные плюрипотентные (способные дифференцироваться в разные виды) стволовые клетки. Они создаются с помощью перепрограммирования уже зрелых, специализированных клеток — те возвращаются в исходное состояние, и из них можно получить клетки другого вида.

В ходе эксперимента ученые пересадили в спинной мозг добровольца более двух млн таких клеток, цель которых — восстановить утраченные функции. Это первая в своем роде операция, однако направлена она была пока не на лечение, а на проверку безопасности метода. Пересадка прошла в декабре, и пока что пациент чувствует себя нормально, сообщают исследователи.

Информация о пациенте не разглашается, но известно, что команда сосредоточилась на работе с людьми, получившими травмы спинного мозга за 14-28 дней до операции.

Наблюдение за пациентом будет вестись на протяжении трех месяцев. Если по итогу независимая комиссия признает такую пересадку безопасной, ученые приступят к экспериментам с большим количеством людей — теперь уже с целью выяснить, позволит ли это вернуть утраченные неврологические функции и улучшить качество жизни.

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