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Астрономы обнаружили экзопланету в давнем событии гравитационного линзирования

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Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты массой около половины Юпитера, обращающейся вокруг красного карлика — небольшой звезды спектрального класса М. Эта планета получила обозначение OGLE-2014-BLG-0319Lb, так как ее присутствие было выявлено при анализе давнего события микролинзирования OGLE-2014-BLG-0319, о котором было объявлено 21 марта 2014 года коллаборацией Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). Соответствующая статья опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org.

События гравитационного микролинзирования регистрируются тогда, когда компактный гравитирующий объект вроде звезды или планеты оказывается на пути луча более отдаленного источника света и наблюдается кратковременное увеличение его яркости. Этот метод чувствителен к массе объектов, а не к их светимости, что и позволяет астрономам открывать небесные тела, которые излучают мало света или вообще не излучают его.

Группа астрономов под руководством Соты Миядзаки из Осакского университета в Японии тщательно проанализировала событие микролинзирования 2014 года и сумела выявить сигнал, указывающий на присутствие объекта планетной массы. Как правило, такие сигналы в событиях микролинзирования проявляются как кратковременные аномальные отклонения от типичных кривых блеска светового источника. Интерпретация этих наблюдений довольно сложна и зависит от выбранной модели. «В этой статье мы анализируем событие микролинзирования OGLE-2014-BLG-0319, которое позволяет рассматривать три разные возможные интерпретации сигнала от планеты и, соответственно, можно выбрать различные соотношения ее массы», — пишут авторы исследования.

Тщательно проанализировав все три возможные модели, ученые остановились на самом правдоподобном варианте: новооткрытая планета, по их мнению, имеет массу 0,49 юпитерианской и вращается на расстоянии 3,49 а.е. от своей родительской звезды. Звезда, скорее всего, является карликом класса M с массой около 0,47 массы Солнца. Эта система расположена возле галактического балджа (сфероидальной выпуклости Млечного Пути), примерно в 25 200 световых годах от Земли.

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