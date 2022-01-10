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В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19

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Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заражения коронавирусом в течение восьми часов. Согласно проведенному на мышах эксперименту, она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

Как отметили в вузе, молекула эффективна против разных штаммов коронавируса. Ученые подчеркнули, что она была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали завершение кризиса в связи со штаммом «омикрон» через три месяца, сообщает телеканал Sky News. Он отметил, что в ВОЗ считают конец пандемии коронавируса достаточно близким, однако Набарро отказался назвать конкретные сроки.

Бывший главный санитарный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил опасность выявленного на Кипре гибридного штамма COVID-19.

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