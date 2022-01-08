Раскрыта тайна «загадочного дома» на Луне

Сфотографированный китайским луноходом «Юйту-2» загадочный объект у кратера Фон Карман оказался небольшим камнем. Об этом сообщает CNet.

Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что на поверхности Луны вдалеке стоит объект, напоминающий дом. Также сообщалось, что «Юйту-2» потребуется несколько месяцев, чтобы добраться до странного объекта на горизонте.

Новые снимки с китайского лунохода, которые опубликовал космический журналист Эндрю Джонс, показали, что «загадочным домом» оказался обыкновенный камень, который лежит на краю кратера.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. Недавно с его помощью ученые получили данные о составе лунной мантии.