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На Луне нашли воду

Китайские ученые обнаружили воду в лунном грунте

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NASA

В образце лунного грунта, который доставила на Землю китайского автоматического космического аппарата «Чанъэ-5» нашли воду. Посвященная исследованию статья опубликована в научный журнале Science Advances.

По словам авторов, оказавшийся в их распоряжении грунт содержится 120 миллионных долей воды, образовавшейся под воздействием солнечной радиации.

В исследовании отмечается, что в предыдущий раз лунные образцы попали на землю благодаря советской межпланетной станции «Луна-24», миссия которой завершилась в 1976 году.

Ранее американские инженеры из Массачусетского технологического института предложили создать лунный аппарат, использующий электростатическую левитацию. Поверхность Луны и других небесных тел без атмосферы может накапливать статический заряд, находясь под воздействием Солнца. Иногда этот статический заряд может быть достаточно сильным для того, чтобы заставить левитировать частицы пыли на высоте до одного метра, поскольку два тела с одинаковыми по знаку зарядами отталкиваются друг от друга.

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