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Рогозин выделил самолет для возвращения в Россию с Байконура курсантов военных вузов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил самолет для возвращения в Россию с Байконура курсантов военных вузов, которые находятся в городе на период зимних отпусков, следует из сообщения администрации города.

Глава администрации подчеркнул, что в ходе заседания оперштаба особое внимание уделялось организации работы космодрома и доставке на Байконур специалистов из России, чтобы уже на следующей неделе испытатели могли начать работы с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» и ракетой-носителем «Союз-2.1а».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что в городе до 19 января вводится ряд ограничений.

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Протесты в Казахстане
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