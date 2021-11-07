Американские химики создали деревянный нож, который острее стального

Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож. Об этом сообщает научный портал eurekalert.org.

В статье говорится, что специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. От хрупкости органический материал избавили прессованием при высокой температуре. Чтобы придать древесине долговечность — прежде всего защитить от попадания воды, — ее пропитали минеральным маслом.

Из нового материала испытатели изготовили столовый нож, который, по их словам, острее и прочнее обычных приборов из пищевой стали.

Ранее ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M заявили, что причина уникального звучания скрипок, созданных итальянским мастером Антонио Страдивари, заключается в особой химической обработке их деревянных корпусов.