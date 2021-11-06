Скончалась вдова космонавта Алексея Леонова

Скончалась вдова советского космонавта Алексея Леонова Светлана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомого семьи.

Алексей Леонов — летчик-космонавт СССР №11, первый человек в мире, вышедший в открытый космос. Дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации (1975), лауреат Государственной премии СССР (1981).

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18 — 19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полета осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

В 1975 году совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» (программа «Союз — Аполлон»). Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран — СССР и США.