Астрономы сообщили, что Земля 5 ноября окажется на минимальном расстоянии от Урана

Земля и Уран окажутся максимально близко друг к другу 5 ноября. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы подчеркнули, что такое расположение планет создает наилучшие условия для наблюдений за Ураном с Земли.

Уран 5 ноября в 03.00 мск вошел в противостояние с Солнцем. Это расположение небесных тел, при котором их центры оказываются на одной линии. Земля при этом находилась между Солнцем и «противостоящей» ему планетой.

Таким образом заинтересованные в изучении Урана ученые-астрономы получили отличный шанс наблюдать за седьмой планетой Солнечной системы в телескоп. Расстояние сейчас между Землей и Ураном около 2,8 млрд км (18,73 а. е.).

Сообщается, что найти на небе планету можно будет в бинокль или телескоп, используя звездную карту, — сказали в планетарии.

С каждым годом Уран располагается все выше в небе северных широт. Наилучшим временем для его наблюдений будет период с осени и до конца зимы, указали специалисты.

Ранее стало известно, что астрономы придумали, как искать планеты-сироты.