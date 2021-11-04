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Компания Blue Origin проиграла иск к NASA по поводу контакта SpaceX

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Cliff Owen/AP/Kiichiro Sato/AP

Компания Blue Origin Джеффа Безоса проиграла иск к НАСА из-за прибыльного контракта на посадку на луну астронавта, присужденного SpaceX Илона Маска в начале этого года, сообщает CNBC.

В ответ на это решение Илон Маск выложил в своем Twitter фотографию из фильма 1995 года «Судья Дредд» с подписью «You have been judged» (в переводе с англ. «Вас осудили» — прим. ред.).

Представитель Blue Origin, в свою очередь, заявил телеканалу, что иск компании «высветил важные проблемы безопасности в процессе закупок для программы, которые еще предстоит решить».

В апреле НАСА заключило с SpaceX контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов. Согласно документу, компания будет использовать свою ракету Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны для предстоящей миссии НАСА «Артемида».

Позднее Blue Origin раскритиковала главу SpaceX Илона Маска за крайне опасный и рискованный проект полета на Луну. Представители компании Безоса назвали «чрезвычайно сложным и крайне рискованным» проект SpaceX с использованием пилотируемого космического корабля Starship для перевозки астронавтов NASA на поверхность Луны. В Blue Origin отметили, что у конкурента при посадке на Луну будет задействовано «беспрецедентное количество технологий, разработок и операций, которые никогда раньше не применялись в Starship».

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