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Врачи рассказали, какая вакцина приводит к появлению тромбов в мозге

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Вакцина от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson способна вызывать тромбозы в мозге, предупреждают врачи из клиники Мэйо в США. Об этом они сообщают в статье в журнале JAMA Internal Medicine.

Исследователи собрали данные о частоте нарушения свертывания крови в округе Олмстед, штат Миннесота, с 2001 по 2015 год и сравнили их с показателями среди тех, кто привился вакциной от Johnson & Johnson.

У привитых оказался в 3,5 раза повышен риск тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, редкого нарушения кровообращения, при котором ухудшается отток крови от мозга из-за закупорки тромбами венозных коллекторов, расположенных между листками твердой мозговой оболочки. В целом, осложнение все еще было довольно редким: до пандемии оно встречалось у 2,45 человек на 100 тыс., а среди получивших вакцину от Johnson & Johnson — 8,65 на 100 тыс. Обычно тромбоз развивался в течение двух недель после вакцинации, наиболее подвержены ему оказались женщины 30-49 лет.

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки может проявляться головной болью, нарушением зрения, судорогами. Для лечения обычно применяются антикоагулянты. В случае слишком сильного повышения внутричерепного давления может потребоваться шунтирование.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты стоит рассматривать в контексте общей эффективности вакцины для профилактики COVID-19.

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