В России разработали тест на активность антител к SARS-CoV-2

В России появился количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к COVID-19, пишут «Известия».

Новинку разработали специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы.

Как отмечает издание, с помощью анализа станет известно, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного коронавируса.

«Кроме определения количества антител, также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться», — рассказал в беседе с изданием научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

По его словам, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз.

Разработчики уже занимаются сбором документов для передачи новых тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

Ранее сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, позволяющую обнаружить РНК SARS-CoV-2 в плазме крови, мокроте и других биологических жидкостях.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в России создали тест-системы, которые позволяют быстро обнаружить различные штаммы коронавируса, в том числе выявленные не так давно «лямбду» и «йоту».