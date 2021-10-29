В Денисовой пещере нашли украшения древних людей из мрамора возрастом 45 тыс. лет

При раскопках в Денисовой пещере на Алтае были найдены подвески из зубов лисиц и бизонов, кольца из бивня мамонта и мрамора. Ученые определили, что древние люди сделали эти украшения 45 тыс. лет назад или еще ранее. Об этом рассказал ТАСС главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

Эксперт назвал находки предметами первобытного искусства. Также при раскопках был найдены фрагмент браслета.

Ученый отметил, что речь идет о серийном производстве украшений у древних людей. Таким образом украшения возрастом 45-50 тыс. лет является наиболее древней коллекцией в северной Евразии и мировой археологии. Шуньков также указал, что это говорит о высоком уровне эстетических и когнитивных функций у денисовского человека.

Денисова пещера стала всемирно известно, когда в 2010 году палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал найденный новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца. Находка была сделана за два года до этого. Этот подвид людей получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. Были найдены останки еще останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и метиса двух подвидов, а также множество предметов обихода древних людей.

До этого археологи выяснили, когда люди начали использовать одежду.