Ученые назвали ландшафт, в котором снижается смертность от COVID-19

Ученые из Боливии заявили, что смертность от коронавируса снижается в высокогорных районах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу управления по эпидемиологии министерства здравоохранения страны Фредди Армихо.

Представитель Минздрава Боливии рассказал, что было проведено исследование генеральным управлением по эпидемиологии. Ученые пришли к выводу, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19.

«Мы опубликуем результаты этой работы», — добавил Армихо.

Отмечается, что 30% территории Боливии приходится на высоте свыше 4 000 метров над уровнем моря. За всю пандемию в южноамериканской стране заразились новой коронавирусной инфекцией свыше 510 тыс. человек, умерли более 18,9 тыс. заболевших.

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