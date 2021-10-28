Врачи предложили лечить COVID-19 антидепрессантами

Лекарством от COVID-19 может стать антидепрессант флувоксамин, считают исследователи из Макмастерского университета. Подробнее об этом сообщается в статье в журнале Lancet Global Health.

Ученые отобрали 1497 невакцинированных взрослых, заразившихся COVID-19. Часть из них получала в течение 10 дней по 100 мг флувоксамина либо плацебо. Осложнения, потребовавшие госпитализации, развились у 10,7% группы, принимавшей флувоксамин, и у 15,7% контрольной группы. Также в группе с флувоксамином было на треть меньше обращений в скорую помощь.

Часть испытуемых перестала принимать препарат из-за побочных эффектов, в основном нарушений пищеварения. Среди тех, кто довел лечение до конца, количество серьезных осложнений было ниже на 66%, смертность — на 91%.

Флувоксамин используется в основном при лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Он повышает концентрацию серотонина между нейронами, но также способен снижать воспаление в организме.

Это недорогой, хорошо изученный и достаточно безопасный препарат, отмечают авторы работы. Они надеются, что регулирующие органы включат его в рекомендации по COVID-19.