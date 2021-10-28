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Корабль «Прогресс» с едой для новогоднего застолья космонавтов выведен на орбиту

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NASA

Грузовой корабль «Прогресс МС-18″, который ранее был запущен с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Прямая трансляция ведется на сайте Роскосмоса. Корабль выведен на орбиту.

Полет «Прогресса МС-18″ к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка должна состоятся 30 октября в 04:34 мск.

Пуск был произведен в 03:00 мск 28 октября. Ракета была украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Узоры наклеили на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. Кроме того, на второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

Миссия корабля — доставка на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, кислорода в баллонах (40 кг), 1 509 кг оборудования и материалов. На борту «Прогресса» также находятся стандартные рационы питания и свежие продукты для космонавтов.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на МКС отправят продукты для новогоднего стола. Также космонавт Петр Дубров добавил, что членов экипажа российского сегмента МКС ждут сюрпризы из дома, приуроченные к новогодним праздникам.

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