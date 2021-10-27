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Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей, сходящих с трапа самолета

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Американские физики смогли использовать нанотрубки, чтобы обнаруживать даже самые маленькие концентраций белков коронавируса в образцах жидкостей. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института (MIT), это значительно ускорит и удешевит диагностику инфекции.

Один из разработчиков, профессор MIT Майкл Страно заявил, что разработанный тест поможет оперативно проверять людей, сходящих с трапа самолета, или же работников, проходящих в здание. «Разработка подобных систем тестирования позволит гораздо раньше снимать карантинные меры», — указал Страно.

Чтобы не задействовать множество реагентов, Страно и его коллеги разработали систему быстрого поиска следов SARS-CоV-2 в биообразцах. Никакие «расходники» для этого не требуются.

Изобретение основано на технологии, которую физики разработали еще восемь лет назад. Тогда они использовали ее для поиска определенных белков в растворах.

Сейчас же они обнаружили, что COVID-19 можно выявить, покрыв нанотрубки «короной» — набором коротких молекул, которые могут вступать в реакции с искомым веществом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты способны выявлять вариант AY.4.2.

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