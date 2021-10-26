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Рогозин: Россия перенесет часть пусков на французский космодром Куру

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, «Роскосмос» заинтересован в космодроме, так как это уникальная и удобная для запусков точка на экваторе.

Ранее Рогозин заявил, что российская орбитальная служебная станция может стать новой МКС с еще большим количеством участников.

По его словам, в мире заинтересовались новой российской станцией, поэтому в Роскосмосе задумались о создании на ее базе международного проекта.

Ранее научно-технический совет Роскосмоса и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции.

До этого Рогозин заявил, что госкорпорация собирается построить российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у МКС. Он отметил, что развертывание РОСС планируется начать «где-то через пять-шесть лет», а сама станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта.

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