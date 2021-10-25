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Ракету с изображением хохломы установили на стартовом комплексе Байконура

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rian_ru/Telegram

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что транспортировка ракеты началась в 05.30 (мск) в понедельник, 25 октября.

Запланировано, что корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и тд.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится в 03.00 (мск) 28 октября. Стыковка корабля с МКС запланирована на 30 октября.

Ранее в октябре сообщалось, что Facebook заблокировал пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова из-за слова хохлома.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете «Роскосмоса». Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — написал Егоров и привел скриншоты.

В дальнейшем социальная сеть все же разблокировала пост писателя.

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