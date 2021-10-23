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Шипенко и Пересильд рассказали о стыковке с МКС в условиях отказа техники

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

При стыковке корабля «Союз МС-19», на борту которого находился режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, к Международной космической станции (МКС) на орбите Земли произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». Об этом Шипенко и Пересильд рассказали в программе в программе «Вечерний Ургант».

«Я уже видел солнечные батареи в свой иллюминатор. На самом деле, все было нормально. Когда первая система «Курс» отказала, я еще снимал. У меня же была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (руководитель экипажа космонавт Антон Шкаплеров — прим. «Газеты.Ru»), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо», — рассказал режиссер.

Пересильд отметила, что в этот момент они с Шипенко посмотрели друг на друга, не говоря ни слова.

«И я в зажиме сказала: «Антон, я готова приступить к расчетам». Каким расчетам? Что в этот момент я хотела рассчитать? Я на всякий случай оповестила, что я в норме и готова помогать», — рассказала актриса.

Ранее начальник лаборатории физподготовки «Центра подготовки космонавтов» Владимир Шемчук рассказал «Газете.Ru» об этапах реабилитации режиссера Шипенко и Пересильд после 12 дней съемок на МКС, которая включала в себя массаж, физические упражнения и плавание.

С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд снимали на МКС фрагменты художественного фильма под рабочим названием «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. На орбите было отснято около 30 часов материала, из них в ленту войдут 25-35 минут. В производстве также участвовали космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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